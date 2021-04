Circolo Pattinatori Rrd a Viareggio per i playoff, Brizzi: «Rivale tosto, occorre una grande partita»

GROSSETO – Iniziano domenica i playoff di serie B per il Circolo Pattinatori RRD Grosseto, impegnato sulla pista dell’Ash Viareggio. I ragazzi di Alessandro Brizzi sfidano la seconda classificata nel girone E per un posto nella griglia della Final Four che garantirà la promozione in serie A2. Al momento si sono garantiti l’accesso al girone finale, in programma dal 14 al 16 maggio, il Circolo Pattinatori Alice e il Prato. Dopo la rinuncia del Giovinazzo, l’ultima poltrona spetta alla seconda del girone G, Roller Salerno o Hp Matera.

La RRD ha chiuso il girone eliminatorio con 14 punti (quattro vittorie e due pareggi con Alice), mostrando una grande crescita. Già il fatto di aver conseguito sei risultati utili di fila ed essere arrivata seconda per differenza reti nei confronti dei veterani di Filippo Guerrieri, la dice lunga sulla bella stagione dei giovani grossetani.

La formazione viareggina guidata da Alessandro Cupisti fa leva su Andrea Balistreri, classe 1997, autore di 13 reti, il giocatore più grande di una squadra composta atleti nati tra il 2000 e il 2005. In regular season il Viareggio ha chiuso con 13 punti (4 vittorie, un pareggio e una sconfitta), arrivando alle spalle del Prato per gli scontri diretti a sfavore.

“Ci aspetta un avversario tosto – dice l’allenatore Alessandro Brizzi – è una squadra giovanissima, ma rispetto a noi ha il vantaggio di aver disputato anche un campionato di serie A2, anche se lo ha concluso con una sola vittoria e all’ultimo posto. Dobbiamo insomma disputare una grande partita per approdare alla Final Four. Nelle ultime settimane abbiamo comunque lavorato bene e l’innesto di Matteo Battaglia, che in maniera entusiastica si è inserito nel gruppo, ci può dare quel qualcosa in più in questa doppia sfida”.

Brizzi per la trasferta in Versilia ha convocato Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Leonardo Ciupi, Bardi, Achilli, Alfieri, Casaburi, Battaglia, Bianchi, Rosati. Arbitra l’incontro Michele Mele. La gara di ritorno è in programma domenica 9 maggio alle 17,30 in via Mercurio.