Bianca e Mora, due vacche maremmane in città

GROSSETO – Si chiamano Bianca e Mora, come due belle ragazze. E invece sono belle, sì, ma non sono due ragazze, sono due vacche maremmane.

I due animali, accompagnati dai loro conduttori, Luca Toniazzi e Daniele Franceschini, vengono da Roccastrada, e sono in città da questa mattina, perché saranno presenti in alcune scene del film Margini di cui sono in corso le riprese in questi giorni a Grosseto.

Bianca e Mora, come due vere star, non si negano all’obiettivo e si fanno fotografare in posa da gran dive. Belle e imponenti in questo momento si trovano in via Senegal, pronte per il prossimo ciak.