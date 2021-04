GAVORRANO – Ottimi risultati per le atlete della Asd Aequilibrium al PalaCardelli di Monsummano Terme, dove si è svolta la seconda prova Opes valida per la qualificazione al campionato Nazionale di ginnastica. Nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni e all’emergenza da coronavirus, le maremmane non hanno mai perso un occasione di allenamento, online o in presenza che fosse, né la voglia di ritornare in pedana e confrontarsi, in primis con loro stesse e poi con le altre partecipanti.

Con la conclusione della seconda prova, per le ginnaste inizia l’ultima fase della stagione, quella che conduce alle finali nazionali del Campionato di ginnastica ritmica. Da questo momento in poi, tutta la preparazione fisica, tecnica e coreografica sarà rivolta all’appuntamento clou che si terrà nella Repubblica di San Marino dal 25 al 30 maggio.

Ecco i risultati ottenuti: nella Categoria Start Allieve specialità corpo libero secondo posto per Letizia Pepi, quinto per Adele Nuti, sesto per Alyce Leva, settimo per Francesca Paolini e nono per Megan Strazzullo. Su 30 partecipanti in gara, nella categoria Start Allieve Specialità Cerchio Adele Nuti e Francesca Paolini si sono piazzate rispettivamente seconda e terza, mentre Alyce Leva ha chiuso in sesta piazza. Nella categoria Start Allieve specialità Collettivo a Corpo Libero, la squadra composta da Adele Nuti, Alyce Leva e Megan Strazzullo ha sbaragliato tutte le altre arrivando prima.

Secondo gradino del podio per Matilde Micheloni nella categoria Open Esordienti specialità corpo libero, mentre per le Allieve Melissa Tosi si è classificata quinta. Nella categoria Silver LB – Allieve 3 podio tutto gavorranese: ha conquistato l’oro Giulia Gherardini, seguita dalle compagne Viola Mataloni, al secondo posto e Martina Miano al terzo.

Per le Silver LB – Allieve 4, Viola Biagini e Sofia Tani si sono piazzate terza e quarta rispettivamente. Primo posto invece per Samira Passeri fra le Silver LB – Senior 1, ma stesso risultato per Carlotta Marrami fra le Silver LC – Allieve 4 e per Sara Merodi fra le Silver LD – Junior 1.

Durante questa gara le atlete della Asd Aequilibrium si sono esibite anche per staccare il tanto agognato pass per la finale del Campionato Nazionale, in programma per fine maggio, conquistandolo con merito.

“È stata una competizione di alto livello – ha dichiarato il tecnico Noemi Valenti – e le nostre atlete si sono destreggiate tra esercizi complessi e forti emozioni. Siamo davvero orgogliose dei loro risultati e del loro impegno. Siamo una piccola realtà, nata da poco, e queste piccole e grandi atlete ci hanno dato il coraggio di non mollare nonostante le difficoltà che la pandemia ci impone”.