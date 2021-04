Riprese film “Margini”: modifiche alla circolazione in città dal 30 aprile all’8 maggio

GROSSETO – Per consentire le riprese del film “Margini” sono previste ulteriori modifiche alla circolazione:

Il giorno 30 aprile dalle ore 8 e fino alle ore 20 è istituito il divieto di transito lungo il seguente percorso: viale Europa, nel tratto compreso tra il civico 27 e l’intersezione con la rotatoria di via Andorra e via Portogallo, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Europa e via Jugoslavia, via Albania, via Unione sovietica nel tratto compreso tra la via Jugoslavia e via Senese, nel tratto compreso tra via Unione sovietica via serenissima e strada comunale San Martino;

Nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata prima del civico 17 di viale Europa dalle 7 fino alle ore 20 del 30 aprile è istituito il divieto di transito e sosta;

Nel piazzale Parri, nella parte di destra rispetto all’accesso da viale Uranio, dalle ore 7 del 3 maggio fino alle ore 5 del 5 maggio è istituito il divieto di transito e sosta;

Nel parcheggio degli Arcieri dalle ore 17 del giorno 3 maggio fino alle 7 del 4 maggio è istituito il divieto di transito e sosta;

Al bastione Garibaldi, dalle ore 17 del giorno 3 maggio e non oltre le 7 del giorno 4 maggio è istituto il divieto di transito e sosta;

Nel piazzale Parri, nella parte centrale e in quella sinistra rispetto all’accesso da viale Uranio, dalle ore 16 del giorno 4 maggio fino alle ore 5 del giorno 5 maggio è istituito il divieto di transito e di sosta;

In via Pirandello, nel tratto compreso tra il civico 19 e il 38, dalle ore 15 del giorno 4 fino alle ore 5 del giorno 5 maggio è istituito il divieto di sosta;

Corso Carducci nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 30, dalle ore 16 del giorno 5 fino alle 23 del giorno 5 è in vigore il divieto di transito e di sosta;

In via Grecia, nel lato adiacente all’impianto sportivo, dalle ore 13 del 6 e comunque non oltre le 21 del 6 è istituito il divieto di sosta;

In via Birmania, nel tratto compreso tra il civico 9 e il civico 49 e tra il civico 38 e il civico 56, dalle ore 18 del 6 maggio fino alle 2 del 7 maggio è istituito il divieto di sosta;

In via Ricasoli dalle ore 8 del giorno 7 maggio per tutta la giornata è istituito il divieto di transito e di sosta.

Piazza Dante Alighieri, dalle ore 8 del 7 maggio fino alle ore 1 del giorno 8 maggio, diventa strada senza uscita con entrata/uscita da piazza Duomo.

In piazza Esperanto dalle ore 8 del 7 maggio, per tutta la giornata è istituito il divieto di sosta.

In via Minghetti, sul lato sinistro secondo la direzione di marcia, dalle ore 12 del 7 maggio fino alle ore 21 del 7 maggio è in vigore il divieto di sosta.

In via Zanardelli, sul lato sinistro secondo la direzione di marcia, dalle ore 12 del giorno 7 non oltre le ore 21 dello stesso giorno, è istituito il divieto di sosta.

Nell’area parcheggio esterna alla carreggiata di fronte civico 223-225 in via della Pace, dalle 8 del giorno 8 maggio fino alle ore 20 dello stesso giorno è istituito il divieto di sosta.

In via Aquileia, sul lato sinistro secondo la direzione marcia, nel tratto compreso tra via della Pace e via Fiume, dalle ore 8 del giorno 8 maggio e fino alle ore 20 dello stesso giorno è previsto il divieto di sosta.