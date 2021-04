In Comune arrivano 51 nuovi dipendenti: 30 sono agenti della Polizia Municipale

GROSSETO – “Sono ben 51 i nuovi dipendenti che oggi entrano ufficialmente a far parte dell’organico della nostra Amministrazione comunale”, annuncia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Nello specifico – prosegue – oggi ho accolto gli 8 nuovi istruttori amministrativi categoria C1, 3 collaboratori tecnici cat. B3, 10 istruttori direttivi tecnici cat D1 e 30 nuovi agenti della Polizia municipale, 15 a tempo indeterminato e 15 che presteranno servizio per la prossima stagione.

Il Comune si dota così di figure tecniche esperte nei settori più cruciali per l’Ammirazione, come ad esempio ambiente e protezione civile e più in generale i servizi tecnici che ora vengono potenziati per garantire ai cittadini nuovi servizi sempre più cuciti sulle necessità della città.

Con i 30 agenti di polizia, andiamo inoltre ad integrare l’organico a disposizione per la sicurezza, aumentandolo di oltre 10 unità rispetto all’inizio del mandato.

Così facendo soddisfiamo un duplice fabbisogno: con gli agenti a tempo indeterminato, oltre a rinforzare le operazioni di controllo sul territorio, dotiamo il Comune di una graduatoria da cui attingere per il prossimo futuro, mentre con i vigili a tempo determinato andiamo a garantire una stagionalità al servizio soprattutto nelle frazioni balneari. Possiamo contare su questa nuova forza lavoro grazie all’impegno degli uffici che hanno lavorato intensamente permettendo, nell’arco di soli due mesi, lo svolgimento delle prove e delle pratiche burocratiche.

Ringrazio l’assessore al Personale Giacomo Cerboni, l’assessore alla Polizia municipale Fausto Turbanti, il dirigente alle risorse umane Felice Carullo, il comandante Paolo Negrini e il segretario generale Luca Canessa“, conclude il primo cittadino.