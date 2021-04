Esordio vincente in coppa per la Pallavolo Grosseto, battuto il Volley School

GROSSETO – Esordio vincente per 3-0 per il Luca Barbarossa Team in Coppa Italia Seconda Divisione Girone A a spese del Grosseto Volley School. La formazione di mister Beppe Spina scende in campo con la formazione tipo: in regia Giovannini, opposto schiavo, schiacciatori Cassi, Cipriani, centrale Rossi, Longobardi, libero ricezione Ricci libero difesa Scarlatti.

Il primo set scorre via facilmente (25-14) merito di una buona ricezione ed un ottima battuta, ma la concentrazione cala molto nella fase di ricostruzione regalando molti punti nel secondo e terzo set anche questi vinti (25-22 e 25-23). Nel secondo set Mister Spina fa entrare Maya Spina per Cipriani e nel terzo set c’è spazio anche per per far esordire la giovane Francesca Biserni.

“L’importante dopo un anno di assenza da partite ufficiali era fare bottino pieno, perché anche i set persi contano molto per il passaggio alla fase successiva”, queste le parole di Mister Spina al termine dell’incontro.

Prossima settimana, sotto con i due allenamenti per correggere gli errori fatti e provare ad andare a fare un buon risultato all’isola D’Elba. Le convocate: Giovannini Eleonora, Schiavo Federica, Cassi Camilla, Cipriani Federica, Spina Maya, Xu Sally, Cappuccini Giorgia, Biserni Francesca, Longobardi Annachiara, Rossi Jessica, Scarlatti Noemi e Ricci Elena. Dir. Acc. Francesca Solari.