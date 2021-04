Topo d’appartamento dovrà scontare otto mesi di carcere

CASTEL DEL PIANO – Dovrà scontare otto mesi di carcere. Per questo motivo i carabinieri della Tenenza di Arcidosso ieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, nato e residente a Castel del Piano per furto in abitazione.

I fatti risalgono al 2014, quando, a seguito di indagini, l’uomo, con vari precedenti, era stato riconosciuto autore di furto in appartamento.

Alcuni giorni fa la Procura di Grosseto ha emesso un ordine di carcerazione a suo carico, quale pena residua da scontare: otto mesi di reclusione. I militari lo hanno in breve rintracciato e arrestato: l’uomo è stato quindi condotto in caserma per le operazioni di rito al termine delle quali è stato trasferito al carcere di Massa Marittima, dove sconterà la pena inflitta.