Covid: in quattro giorni verranno vaccinate oltre 5 mila persone. Ecco le categorie

GROSSETO – Prosegue con intensità la campagna di vaccinazione di massa nella Asl Toscana Sud Est. Tra giovedì 29 aprile ed domenica 2 maggio sono 17.608 le somministrazioni programmate. 7220 in provincia di Arezzo, 5332 in provincia di Siena e 5056 in provincia di Grosseto.

I vaccini utilizzati sono AstraZeneca (11.768 dosi) e Pfizer (5840 dosi). Contemporaneamente è partita la campagna per la seconda dose con vaccino Moderna delle persone estremamente vulnerabili a domicilio, campagna che terminerà il 9 maggio prossimo.

Nello specifico della provincia di Grosseto questa è la programmazione:

Estremamente Vulnerabili (comprensivi di over 80, caregiver e Estremamente Vulnerabili cat. A e B): Grosseto Cinema Multisala (1076) – Follonica (578) – Castel del Piano (388)

Totale Pfizer 2042.

Categoria 70-79 anni: Grosseto Caserma 3° Reggimento Savoia Cavalleria (1452) – Albinia (704) – Follonica (616) – Castel del Piano (242)

Totale AstraZeneca 3014.