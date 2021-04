Contributo al Consorzio di bonifica: pagamento entro il 30 aprile

GROSSETO – E’ in scadenza anche la seconda rata del contributo consortile da destinare al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Per chi ha scelto di dividere il pagamento del contributo relativo all’anno 2020, infatti, il pagamento va effettuato entro venerdì 30 aprile.

Cb6 ringrazia i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento e quelli che lo faranno, in un momento così difficile anche dal punto di vista economico: per questo la scelta è stata di sostenere le famiglie posticipando il più possibile l’invio del bollettino (ultimo Consorzio in Toscana).

D’altra parte il contributo, rivolto a tutti i proprietari di terreni e abitazioni, viene utilizzato per finanziare gli interventi indispensabili per difendere l’ambiente e contenere il rischio allagamenti nei territori di riferimento del Consorzio, gran parte delle province di Grosseto e Siena, ovvero 612.000 ettari e 8.800 chilometri di corsi d’acqua. Gli investimenti annuali di 12 milioni, indispensabili per la sicurezza del territorio, sono finanziati esclusivamente con il contributo consortile.

Come chiedere informazioni. A Grosseto gli uffici in via Ximenes 3 e a Siena in via Leonida Cialfi 23 sono aperti, ma viste le limitazioni relative al Coronavirus è consigliato prendere un appuntamento contattando il numero telefonico 056422189, sul sito https://cb6toscanasud.it/, oppure collegandosi direttamente all’indirizzo https://cb6toscanasud.it/prenotazioni/: in questo caso basterà scegliere una data e un orario tra quelli disponibili, per evitare attese ed essere ricontattati.

Infine, per le segnalazioni, c’è anche l’area “Consorziato” a cui iscriversi all’indirizzo https://cb6consorziato.site/

Per qualsiasi problematica, per avere indicazioni sul pagamento del contributo consortile o per ogni altra esigenza, sono sempre attivi i canali diretti di Cb6: telefono 056422189; fax 056420819; email catasto@cb6toscanasud.it; bonifica@pec.cb6toscanadud.it.