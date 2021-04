Consigliere si sente male durante un dibattito: Ulmi presta le prime cure

FIRENZE – Malore in aula durante la seduta del consiglio regionale questo pomeriggio. Giacomo Bugliani, consigliere regionale del Partito democratico, si è sentito male durante un dibattito.

Il giovane consigliere di Massa Carrara, di appena 41 anni, è svenuto mentre stava intervenendo in merito all’inchiesta “Keu” ed è caduto per terra.

Immediato l’intervento del collega e medico Andrea Ulmi di Grosseto. Ulmi ha soccorso il collega consigliere fino all’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato Bugliani all’ospedale.

La seduta è stata temporaneamente sospesa.