Concorso Estar per operatori socio assistenziali: arriva il corso della Cisl

GROSSETO – La Cisl Funzione pubblica di Grosseto organizza un corso di preparazione in vista del bando indetto da Estar Toscana per operatori socio assistenziali, che uscirà a fine maggio. Il corso organizzato dalla Cisl sarà online e avrà l’obiettivo di aiutare, con lezioni in diretta o registrate sulla piattaforma web, tutti coloro che faranno domanda al bando.

Insieme alle lezioni sarà fornito anche un testo con la legislazione sanitaria nazionale, quiz vari e altro materiale sulla professione. A inizio maggio sarà fornito il programma completo mentre dopo l’uscita del bando sarà inviato il link per l’open day di presentazione a tutti coloro che si sono iscritti.

L’iscrizione comprende la frequenza del corso e la fornitura dei materiali e l’assistenza nella compilazione della domanda. Per informazioni è possibile chiamare il numero 392.3071892.