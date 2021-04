43 positivi nelle scuole maremmane: ricoverato uno studente

GROSSETO – Sono attualmente 43 i positivi al Coronavirus provenienti dal mondo della scuola in Provincia di Grosseto, come riporta la Asl. Nello specifico, 37 sono studenti, tre insegnanti, e tre operatori del personale non docente. 42 dei 43 positivi si trovano in isolamento domiciliare, mentre uno studente è ricoverato, come spiega l'Azienda sanitaria.

Una settimana fa, mercoledì 21 aprile, si contavano sei contagi in meno: i positivi nelle scuole maremmane erano 37 (29 erano studenti, tre insegnanti, e cinque operatori del personale non docente). I ricoverati del mondo scolastico erano due, entrambi studenti.

Ieri gli attuali positivi in Maremma erano 652, dunque l’incidenza dei casi della scuola sui casi totali è pari al 6,59% (mercoledì scorso era 5,11%, due settimane fa 4,07%). Questo significa che sul totale dei positivi il 6,59% è legato direttamente alla scuola.

Per quanto riguarda il totale dei casi nelle scuole in Maremma, dall’inizio della pandemia ad oggi si contano 440 contagi (353 studenti, 67 insegnanti e 20 personale non docente). Mercoledì scorso erano 419 contagi (334 studenti, 66 insegnanti e 19 personale non docente).

Passando al totale dei casi nelle scuole delle province della Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo), da febbraio 2020 ad oggi si contano 3.346 contagi e 3.043 guariti. 284 gli attualmente positivi.