Weekend di medaglie per la Società Canottieri Orbetello, sbancate Chiusi e Corgeno

ORBETELLO – Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Società Canottieri Orbetello che alla seconda gara regionale della stagione, vince sul lago di Corgeno con l’otto master capitanato da Gianluca Santi; instancabile, prende l’auto direzione lago di Chiusi e vince anche sul quattro di coppia senior. L’ammiraglia rosso blu era composta da Gianluca Santi, Mirko Fabozzi, Stefano Ciccarelli, Luca Del Prete, Dario Del Vecchio, Antonio Laraspata, Andrea Fois dei Canottieri Milano, Marcello Nicoletti e timoniere Andrea Riva.

La domenica sul lago di Chiusi, successo nel quattro di coppia senior dopo una gara combattuta: Gianluca Santi, Valerio Capitani, Dino Pari e Alessio Marzocchi.

Medaglia d’argento per Dino Pari nel singolo senior e Gaia Coccoluto, Simona Benedetti nel due senza ragazzi femminile. La quarta posizione è per Mattina Ballini nella finale selettiva del singolo ragazzi e per Federico Cappoli e Pietro De Maria che sfiorano il podio nel doppio junior. Quarta posizione anche per il doppio senior di Gianluca Santi e Valerio Capitani.

Il prossimo appuntamento della società orbetellana sarà il meeting nazionale di Piediluco a metà maggio.