Una trentina di appassionati per la prima camminata Uisp della stagione

GROSSETO – La Uisp di Grosseto è ripartita con le sue camminate. Un gruppo di una trentina di appassionati, nonostante le condizioni meteo incerte, si sono ritrovati per il primo appuntamento con il fitwalking. Nel rispetto dei protocolli sanitari i camminatori hanno esplorato le campagne alla periferia sud di Grosseto, nella zona di via Aurelia Antica.

“Ci fa piacere questa risposta – afferma Massimo Ghizzani, vicepresidente Uisp Grosseto, accompagnatore e divulgatore fitwalking – Finalmente, dopo cinque mesi, siamo riusciti a ripartire. Abbiamo scelto un percorso di campagna per poter stare ancor più in sicurezza, all’aperto i rischi rispettando le regole sono praticamente nulli. Scegliamo percorsi da completare in poco più di un’ora, è attività per tutti, che fa bene al fisico e la mente”.

Un concetto ribadito anche da Massimo Soldati, nuovo istruttore Uisp: “Una giornata importante – afferma – possiamo finalmente riprendere le nostre passeggiate sperando di essere sempre più numerosi fino alla classica interruzione estiva”. “Il fitwalking – ricorda – ci stava dando tante soddisfazioni. Non richiede un grande impegno e non ha bisogno di nulla, se non un paio di scarpe comode. E, soprattutto, fa bene. Si pratica all’aria aperta, con percorsi sempre diversi, scoprendo parti della città che non conosciamo e respirando aria buona”.

Nel corso di questo primo appuntamento è stato anche ricordato Angelo Vitelli, appassionato di fitwalking recentemente scomparso per il quale gli amici hanno camminatori hanno anche promosso una donazione per la onlus La Farfalla. Le camminate proseguono dal lunedì al venerdì, mercoledì escluso, con ritrovo alle 18,30. Per informazioni segreteria Uisp di viale Europa, 0564417756, 3281006698 oppure grosseto@uisp.it.