Un grossetano vicepresidente regionale per il judo, è il tecnico Aldo Mazzi

GROSSETO – Incarico di grande importanza per un grossetano, per la prima volta in assoluto, all’interno della Fijlkam. A Sesto Fiorentino si sono svolte le elezioni del Presidente Regionale della Fijlkam e dei Vicepresidenti delle discipline Judo, Lotta e karate per il quadriennio 2021-24. Per il settore Judo erano due i candidati al ruolo di vicepresidente, Aldo Mazzi tecnico del Judo Grosseto con 51 voti su 81 totali è stato eletto nuovo vicepresidente settore Judo della Toscana.