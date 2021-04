GROSSETO – Ristoratori di nuovo in piazza e questa volta con tavoli, sedie, gazebo e merenda a base di formaggio, fave e vino rosso. Un’altra manifestazione per chiedere di riaprire anche all’interno dei locali e per protestare contro il coprifuoco alle 22.

Un’altra dimostrazione di una categoria in estrema difficoltà che da mesi chiede più attenzione e che non ha gradito la linea morbida sulle riaperture da parte del Governo con l’ultimo decreto entrato in vigore soltanto un giorno fa.

Ai ristoratori non è piaciuta la scelta di concedere la riapertura soltanto all’aperto e neanche lo stop a tutte le attività alle 22.

In piazza al fianco dei tanti imprenditori della ristorazione della Maremma anche alcuni sindaco della provincia: tra questi i primi cittadini di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, di Follonica Andrea Benini, di Scarlino Francesca Travison, di Campagnatico Luca Grisanti, di Semproniano Luciano Petrucci, di Scansano Francesco Marchi.

La manifestazione ha visto la presenza anche delle bandiere della Confartigianato, in piazza anche con il presidente Giovanni Lamioni, e degli esponenti di Fratelli d’Italia.