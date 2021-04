Suolo pubblico: procedure semplificate per bar e ristoranti

MASSA MARITTIMA – Dato l’inesorabile protrarsi del periodo pandemico, anche per questa prossima stagione l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ha inteso applicare le misure previste dal decreto Sostegni (decreto-legge 41/2021) che ha sancito la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse per gli esercizi di somministrazione.

E’ stata, inoltre, estesa fino al 30 giugno 2021 la norma che istituisce l’esonero dal pagamento degli oneri concessori.

“Tali disposizioni, chiaramente di natura emergenziale, temporanee ed eccezionali, hanno la duplice funzione di accompagnare la ripresa delle attività economiche, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo di cui si ribadisce l’obbligo per gli esercenti e per la cittadinanza tutta di garantirne il rigoroso rispetto”, spiegano dal Comune.

L’Amministrazione, inoltre, valuterà la possibilità di estendere tali misure facilitative di occupazione di suolo pubblico anche per quegli esercizi di vicinato, sia del settore alimentare che non alimentare, in possesso di condizioni tali da poter allestire spazi espositivi esterni, ovviamente nel rispetto delle norme di circolazione, traffico e igienico sanitarie che regolano la fruibilità e con l’intento di scongiurare assembramenti all’interno. Di tale possibilità ne sarà data, comunque, successiva comunicazione.

Anche per gli esercizi di vicinato è previsto l’esonero dal pagamento degli oneri concessori di suolo pubblico per lo stesso periodo previsto per i pubblici esercizi, quindi fino al 30 giugno 2021.

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi), in analogia a quanto già effettuato lo scorso anno, potranno attivare la domanda in modalità telematica all’indirizzo PEC suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it avvalendosi del modello disponibile nella pagina “Occupazione suolo pubblico” a cui si accede dalla home page del sito del Comune di Massa Marittima www.comunemassamarittima.gr.it.

“L’Amministrazione Comunale di Massa Marittima si appella alla sensibilità e alla collaborazione di ognuno affinché il rispetto delle regole, unitamente al piano d vaccinazioni in atto, possa risultare privo di forti e particolari criticità che comprometterebbero un proseguo sereno della stagione appena iniziata”, concludono dal Comune.