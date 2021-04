ripartiMAREMMA: IlGiunco.net lancia le offerte alle aziende per tornare a correre insieme. SCONTI E PROMO

GROSSETO – L’Italia si prepara a riparte dopo mesi di chiusure e difficoltà. La stagione turistica inizierà tra poche settimane e con le riaperture programmate anche noi de IlGiunco.net vogliamo dare un sostegno importante e concreto alle imprese e alle azienda della nostra provincia.

Da sempre il nostro impegno quotidiano è stato per unire il territorio, farlo sentire vivo, sostenere chi è in difficoltà e offrire un servizio di utilità a tutti i maremmani. Un servizio che ogni giorno viene consultato da decine di migliaia di lettori: ogni giorno decine di migliaia di maremmani ci scelgono per informarsi e ogni mese registriamo milioni di pagine lette.

Così come accaduto l’anno passato, quando, dopo il lockdown, lanciammo l’iniziativa #sceglilaMaremma, anche oggi, alla luce di una stagione di graduali ripartenze, vogliamo farci trovare pronti e offrire a chi vuole una opportunità per poter rilanciare la propria attività, farsi vedere e farsi sentire. Vogliamo essere un “megafono” per le aziende che vivono, operano e crescono intorno a noi. Per noi #sceglilaMaremma non è soltanto uno slogan e oggi nell’ambito proprio di questa iniziativa vogliamo lanciare #ripartiMAREMMA perché oggi, dopo tante difficoltà, dobbiamo tutti insieme tornare a correre.

#ripartiMAREMMA: le nostre proposte – Aderendo alla nostra iniziativa godrete di sconti particolari che abbiamo pensato solo e soltanto per questo particolare periodo, perché conosciamo bene il nostro territorio e le aziende che lo popolano e vogliamo anche noi metterci a disposizione offrendo a tutti la nostra vetrina. Solo per le aziende maremmane quindi abbiamo pensato ad offerte straordinarie come l’offerta “10+20”: 30 giorni di pubblicità di cui 20 ve li regaliamo noi. Se avete problemi a realizzare la grafica, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, senza nessun costo aggiuntivo. Per avere un preventivo personalizzato, basta compilare il modulo che trovate alla fine di questo articolo.

Fate sapere che siete ripartiti – Tra le nostre proposte c’è anche quella del redazionale: si tratta di una notizia sponsorizzata, cioè una vetrina particolare che permette ad aziende e negozi di raccontare chi sono, presentare le proprie offerte, o semplicemente raccontare la propria storia. Questa forma di visibilità ha 2 giorni di visibilità garantiti in homepage più un passaggio sulla nostra pagina Facebook da 48mila fan. Per essere ricontattato compila il seguente modulo o scrivi una mail a pubblicita@ilgiunco.net.

