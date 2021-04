Pandemia ed economia, Limatola: «La crisi deve essere affrontata uniti»

ROCCASTRADA – “La crisi economica conseguenza della pandemia coinvolge tutto il sistema delle imprese. Lavorare per il bene comune comporta scelte, regole, limiti e nel contempo necessita un impegno collettivo per raggiungere l’obiettivo: sconfiggere il virus”, a parlare il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola.

“Non bisogna perdere di vista il perché si scelgono chiusure e aperture – prosegue – e contemporaneamente dobbiamo trovare, ognuno nel proprio ruolo – sindaci, categorie, individui – le possibilità di sostegno alle imprese del territorio.

Le parole di Mario Draghi nella presentazione del Recovery plan offrono la sintesi a mio parere più giusta: “Il primo obiettivo del piano, con un orizzonte ravvicinato, è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei… L’opera fallirà se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgeranno degli uomini pronti a sacrificarsi per il bene comune. A noi l’onere e l’onore di preparare nel modo migliore l’Italia di domani”.

Abbiamo, dunque, tutti un carico importante di responsabilità. Tutti e tutti insieme ce ne dobbiamo rendere conto isolando con fermezza improvvisati “populisti” che cavalcano il disagio.

Il Comune di Roccastrada lo sta facendo, per tutti i cittadini, anche per i ristoratori e i bar. Iniziative chiare e concrete:

azzeriamo la Tari per i ristoratori, i bar, le pasticcerie e le attività chiuse;

interveniamo sulla riduzione Imu (con meccanismo che agevola anche per gli affittuari del fondo);

prepariamo un bando per dare fondi che incentivino la filiera corta;

non facciamo pagare il suolo pubblico.

Lavorare uniti è la regola da attuare e da difendere, ricercare insieme le soluzioni che agevolino le categorie più colpite, isolare quanti ricercano protagonismi che incrinano il tessuto sociale del paese”, conclude.