Palasport di via Austria, il Comune proroga la gestione

GROSSETO – La giunta comunale ha deliberato la concessione della proroga di un anno all’Asd Pallacanestro Grosseto 90, per la gestione dell’impianto di via Austria. La richiesta di proroga era stata avanzata dalla società stessa, in ragione della prematura interruzione dell’attività sportiva, legata alla pandemia relativa al Covid, che ha causato un notevole danno economico.

Il Comune di Grosseto, consapevole delle difficoltà che colpiscono in modo orizzontale tutti i settori economici, lavorativi, sportivi e non solo del territorio, ha voluto supportare una delle realtà atletiche più emblematiche della città.

“Siamo consapevoli della complessità di questi tempi – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Fabrizio Rossi, assessore con delega allo sport – Ciò nonostante, non possiamo assolutamente dimenticarci dello sport, della salute fisica e dunque anche psicologica dei nostri concittadini. Per questa ragione siamo stati, fin dal principio, assolutamente convinti nell’accogliere la proposta di proroga dell’Asd Pallacanestro Grosseto 90”.