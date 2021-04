Maurizia Cacciatori super ospite dello stage della Pallavolo Grosseto. Iscrizioni aperte

GROSSETO – Ospite d’eccellenza per la Pallavolo Grosseto che per l’estate 2021 ha investito nella formazione ad altissimi livelli, organizzando uno stage con Maurizia Cacciatori. Straordinario il curriculum della nota pallavolista, che vanta 228 presenze nella Nazionale italiana di Pallavolo, in cui fa il suo esordio il 27 Novembre 1991 ad Apeldoorn (Paesi Bassi) nella partita contro la Russia. Con le azzurre vince un oro ai Giochi del Mediterraneo (2001), un bronzo agli Europei del 1999 in Italia e un argento a quelli del 2001 in Bulgaria; da segnalare anche la partecipazione alle Olimpiadi di Sydney 2000, prima qualificazione in assoluto per la Nazionale di Pallavolo. Al Campionato mondiale di Pallavolo 1998 in Giappone, dove l’Italia raggiunge il quinto posto, viene eletta miglior palleggiatrice della manifestazione.

Maurizia parteciperà al supercamp facendo uno stage per i partecipanti Junior (6-11 anni) il giorno 22 giugno presso gli impianti di Beach Volley a Marina di Grosseto allo Stabilimento Ricci di Mare e di pomeriggio a partire dalle ore 15,30 al Palazzetto Azzurri per le partecipanti del Player (12-16 anni). A fine camp ci sarà la possibilità di fare foto ed avere autografi da Maurizia. Informazioni ed iscrizioni 380 79 61 595.