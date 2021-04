L’Unione Veterani di Piombino rinnova le cariche societarie: ecco i nuovi consiglieri

PIOMBINO – Rilancio importante a seguito del rinnovo delle cariche societarie per l’Unione Nazionale Veterani dello sport F. Agroppi di Piombino, associazione benemerita riconosciuta dal Coni.

Nella Sala delle Assemblee di Palazzo Appiani, nella suggestiva cornice di Piazza Bovio l’Assemblea Costituente Elettiva della Sezione riferita al Quadriennio Olimpico 2020/2024, la composizione del nuovo Consiglio Direttivo ha costituito una significativa svolta rispetto alla pur gloriosa attività iniziata ed espressa da ben quarantanove anni, dal lontano 1972 dalla Sezione “F. Agroppi”.

Infatti per tutte le precedenti edizioni si sono avvicendati, nel relativo direttivo, storici personaggi, tra i quali Dino Nassi, Bruno Mochi, Evo Lorenzelli, provenienti da una mono disciplina , quale il calcio.

La nuova attuale struttura, si evidenzia come espressione multidisciplinare, rappresentando ben otto discipline sportive rispetto ai sette componenti e, evento di particolare rilievo, l’ingresso nel predetto Direttivo di ben due appartenenti al gentil sesso, nella auspicata ricerca nella uguaglianza di genere. Questa la composizione del Consiglio Direttivo eletto all’unanimità dei soci presenti e rappresentati in detta Assemblea Costitutiva: presidente Fabio Paoli (vela), Vice Presidente Federica Ciaffarafà (Pattinaggio), Componenti Sergio Filacanapa (basket), Paolo Iacopucci (calcio), Edo Marchionni (calcio), segretario Silvana Moschini (tennis e volley), revisore dei conti Mauro Galletti (atletica).

Il Sindaco Francesco Ferrari ha invitato venerdi 23 aprile 2021, i componenti della Sezione, nella Sala Consiliare del Comune, guidati, nella circostanza, dal presidente Fabio Paoli, comprendenti il Consiglio Direttivo e altri soci da unire agli stessi quali effettivi fondatori della Sezione “F.Agroppi”, presenti Eleonora Allan, Aldo Fiaschi, Stefano Menicagli, Sabrina Merlini.

Di particolare significato la presenza del socio Aldo Agroppi, al cui padre Ferdinando, fu intestata dall’origine, la Sezione di Piombino.

La presentazione della citata delegazione è stata condotta dal Socio Claudio Bianchi incaricato dal Presidente Nazionale U.N.V.S. Francesca Bardelli, il quale annuncia l’avvenuta nuova affiliazione con continuità di decorrenza e a perfezionamento, anche l’aggiunta, all’intestazione della Sezione, dell’anno 1972, nascita della stessa.

L’accoglienza del Sindaco è stata calorosa, attenta, cortese, particolarmente aperta alle future relazioni con riferimento allo sviluppo delle attività della Sezione.

Di particolare, importante rilievo, da parte dello stesso Sindaco il suo soffermarsi ed evidenziare i valori contenuti nello Sport che si esprimono nella fondamentale opera di formazione, rivolta, quale specifico servizio del Veterano dello Sport, verso gli attori sportivi, dalla Scuola Materna e Primaria, le Associazioni Sportive di ogni disciplina, sia agonistica che amatoriale, ringraziando per il rilevante contributo di volontariato che sostiene lo Sport dilettantistico locale.

L’incaricato Claudio Bianchi e il Presidente Fabio Paoli hanno l’onore e il piacere di consegnare al Sindaco la tessera associativa n° 1 di Socio Onorario della Sezione. Pertanto l’incontro voluto dal primo cittadino ha sancito la consegna, alla città, attraverso l’Amministrazione Comunale, della nuova Sezione “F.Agroppi” di Piombino risorta dalle sue stesse ceneri, ma con le piume variopinte.