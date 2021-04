Il podcast del 27 aprile – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 27 aprile 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì aprile 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i casi registrati sono stati 12. All'ospedale Misericordia ad oggi sono ricoverate 43 persone, 31 delle quali nel reparto di degenza Covid e 12 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 48.489 prime dosi e 18.080 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.159.307 dosi.

E da ieri la Toscana è tornata in zona gialla. E ieri è stata anche la giornata delle riaperture: il tempo incerto e qualche goccia di pioggia durante le sera hanno un po' frenato l'entusiasmo e sia per l'aperitivo che per la cena non si è registrato il tutto esaurito. Poco soddisfatti anche i ristoratori che oggi tornano a manifestare in piazza Dante con tanto di tavoli e sedie. Tra loro ci sarà anche Moreno Cardone lo chef che ieri per protesta ha deciso di riaprire anche all'interno del suo ristorante ricevendo una multa da 400 euro da Questura e polizia municipale.

Multe anche per i venti invitati al pranzo di cresima che si è tenuto sul monte Amiata. A Seggiano sono stati i carabinieri a sorprendere la festa abusiva. Oltre alla multe è stato anche chiuso per cinque giorni il locale che ospitava il pranzo.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di comicità con due ospiti d'eccezione: Pippo Franco ed Eugenio Fagnoni, volto noto della comicità maremmana.