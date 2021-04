Due ubriachi alla guida e uno esce dal bosco con la droga

FOLLONICA – Intenso week-end di controlli per i carabinieri della compagnia di Follonica. I militari hanno fermato a Follonica, in circostanze diverse, alla guida delle loro auto, due persone che sono risultate positive all’alcol test, eseguito sul posto dopo che i militari avevano notato un comportamento visibilmente alterato da parte loro.

Per entrambi, il tasso alcolemico è risultato superiore al limite consentito, più del doppio. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, e ritirata la patente di guida.

A Massa Marittima, invece, la perquisizione personale dell’auto di un uomo appena uscito da una fitta area boschiva, ha permesso di rinvenire e sequestrare due involucri contenenti cocaina, acquistata probabilmente per uso personale. Per l’uomo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.