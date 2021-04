Centro estivo comunale dai 12 mesi ai sei anni: al via le domande

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione dei bambini da 1 a 6 anni al centro estivo presso il nido d’infanzia comunale “Le Mimose” nel periodo dal 5 luglio al 13 agosto suddiviso in tre turni (5/16 luglio; 19/30 luglio; 2/13 agosto), riservando 34 posti ai bambini da 12 a 36 mesi e 20 posti ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

Le domande per usufruire del servizio Centro Estivo dovranno essere presentate entro lunedì 7 giugno 2021 all’ufficio protocollo del Comune secondo le modalità indicate nell’avviso scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it alla pagina Servizi socio educativi, oppure, previo appuntamento, presso gli uffici in via Roma, 47.