Al via lo screening alla scuola elementare: «Due classi in quarantena, azione necessaria»

CASTEL DEL PIANO – Screening sugli alunni della scuola elementare “Santucci” di Castel del Piano. Da oggi saranno effettuati, su base volontaria, i tamponi rapidi grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Asl, Coeso e medici di base.

“La scelta di fare un controllo sulla scuola elementare è stata fatta a seguito della messa in quarantena di due classi – spiega il consigliere Luca Salvadori -; un controllo che siamo sicuri potrà dare una maggiore tranquillità ai nostri piccoli alunni, ai loro insegnanti e alle famiglie per poter proseguire le lezioni nella massima sicurezza.

Oggi hanno iniziato le prime classi, giovedì le seconde, terze e quarte ad orario scagionato. L’Amministrazione comunale coordinerà, con l’ausilio di un medico e di due infermieri della Asl, lo svolgimento dei test anti-Covid. Un aiuto importante anche da parte del Moto Club di Castel del Piano che mette a disposizione alcune strutture utili all’organizzazione.

Come amministrazione poniamo attenzione a intervenire in maniera mirata ed efficace la dove la situazione lo richiede come in questo caso.

Un importante ruolo, teniamo a ricordarlo, lo giocano i cittadini che con il loro comportamento influiranno nel superare positivamente anche questa fase, purtroppo ancora acuta, della pandemia nel nostro territorio”, conclude.