Quarta vittoria di fila per le giovani della Pallavolo Grosseto, vincono anche le Under 15

GROSSETO – Due belle vittorie per le giovanili della Pallavolo Grosseto. Gara in discesa per l’Under 13 nera Luca Consani Nera allenata da Ilaria Colella, che nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno superano con un nettissimo 3-0 ( 25-8; 25-3; 25-15 ) le pari età della Pallavolo Donoratico. Le grossetane hanno dominato tutta la gara aggiudicandosi la quarta vittoria su altrettante gare disputate confermando così la vetta della classifica.

Le convocate: Clara Balestri, Cecilia Centrella, Ginevra Consani, Luigia Iaccarino, Asia Mazzuoli, Vittoria Melchiorri, Giulia Muzzi, Diletta Sarcoli, Camilla Pieri e Chiara Priori. Dir. acc. Elisa Totti

Sofferta e meritatissima vittoria per 3 a 2 in rimonta delle Under 15 Giorgio Peri Grosseto contro le pari età del Grosseto Volley School. Le ragazze del Presidente Tinacci sono scese in campo con la voglia di riscattare la “batosta” dell’andata, ma i primi due set sono andati ad apannaggio della formazione ospite (19/25, 20/25); poi nel terzo e quarto set le ragazze del Capitano Toniazzi suonano la riscossa e con grande tenacia e carattere se li aggiudicano con i parziali 25/15 e 25/20, grazie anche ai bei recuperi del libero Angelica Ricca. Nel set decisivo sale in cattedra l’opposto Federica Sallei e le ragazze del Coach Rossi dominano il tie break per 15/10. Le convocate: Benedetta Guerrini, Lara Pettorali, Margherita Verni, Elisa Di Clemente, Federica Sallei, Asia Barbarossa, Elisa Toniazzi, Emma Belli Rabagli, Vittoria Paioletti, Federica Loguercio, Angelica Ricca e Chiara Corsi. Allenatore Rossano Rossi, secondo allenatore Andrea Rossi, dir. acc. Giulia Branca.