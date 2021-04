GROSSETO – Moreno Cardone l’aveva annunciato. Lo chef del ristorante L’Uva e il Malto, uno di più conosciuti nel centro storico di Grosseto, ha scelto di “disobbedire” e di sfidare il Decreto Draghi riaprendo da oggi il suo locale non soltanto all’esterno come consentito, ma anche all’interno.

Una scelta che chef Cardone ha dovuto subito pagare perché oggi, durante l’ora di pranzo quando nel suo ristorante si erano dati appuntamento undici persone tra amici e colleghi ristoratori, ha ricevuto la visita degli agenti della Questura e della Polizia Municipale.

di 3 Galleria fotografica L'Uva e il Malto 2021





In violazione di quello che prevede la legge, a Cardone è stata fatta una multa da 400 euro. «Noi non ce la facciamo più – ha detto Cardone – abbiamo riflettuto nei giorni scorsi e ci siamo confrontati, io e la mia compagna di vita e nel lavoro, Samanta Raspollini, e poi abbiamo deciso. E la scelta che abbiamo fatto, costi quel che costi, è di riaprire e di riaprire anche all’interno».

Le riaperture soltanto all’esterno per molti ristoratori non rappresentano una risposta adeguata per questo tipo di attività e infatti domani i ritoratori maremmani torneranno in piazza Dante per manifestare la loro contrarietà al decreto del Governo e lo faranno apparecchiando con tanto di tavoli e sedie l’intera piazza.

«Non possiamo lavorare solo con l’esterno perché come si vede in questo momento (durante la nostra intervista è iniziato a piovere, ndr) se inizia a piovere cosa facciamo: mandiamo a casa i clienti? Così non è possibile e io continuerò a mia battaglia anche nei prossimi giorni».

Una battaglia nella quale Moreno Cardone non è solo: «Intanto – spiega – questa multa sarà pagata da Confartiginato che con il suo presidente Gianni Lamioni mi ha contattato e mi ha detto che ci avrebbero pensato loro. Non solo, ma oggi sono stato contattato anche da alcuni legali che mi hanno offerta assistenza gratuita. Io vado avanti».