Il tempo incerto non aiuta le riaperture: aperitivo e cena non fanno il tutto esaurito

GROSSETO – Qualche goccia di pioggia e temperature che rispetto alla prima parte della giornata non sono state molto gradevoli. Il tanto atteso giorno delle riaperture non ha così coinciso, complice un cielo plumbeo e una sera poco invitante di lunedì, con il tutto esaurito nei gazebo e nei dehors della città.

I grossetani hanno scelto di concedersi un aperitivo al tavolo o una cena fuori, ma in numero ridotto. Quasi da nessuna parte il “tutto occupato” e poca gente in giro anche nelle strade.

Sicuramente il lunedì non è il giorno migliore per il grande rilancio, ma a parte l’immagine ormai quasi dimenticata di persone a bere e a parlare intorno ad un tavolo, la zona gialla non ha mostrato evidenti differenze rispetto a quella arancione dei giorni scorsi.

La vera prova del fuoco della nuova zona gialla sarà nel prossimo weekend quando forse, dopo la perturbazione di questi giorni, si dovrebbe godere di serate calde e qualche ora di relax, almeno fino alle 22.