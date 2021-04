I carabinieri si avvicinano per un controllo e lo spacciatore fugge a piedi per la città

FOLLONICA – È stato arrestato dopo una lunga fuga a piedi per le vie di Follonica. Un giovane spacciatore marocchino di 19 anni è stato fermato sabato dai carabinieri della città del Golfo. I militari, in pieno centro, avevano notato una persona già sospettata di spaccio. Quando si sono avvicinati per un controllo e per chiedergli un documento il giovane ha spintonato gli uomini dell’Arma ed è fuggito.

È partito un inseguimento a piedi nelle vie del centro, con il ragazzo che, durante la fuga, si sbarazzava di alcune palline avvolte nel cellophane. Quando è stato bloccato lo straniero, in Italia senza fissa dimora, ha continuato ad opporre resistenza divincolandosi e spintonando i militari che lo stavano arrestando.

Tornando indietro i carabinieri, che non hanno subito lesioni, hanno recuperato ciò che il giovane pusher aveva gettato nella fuga: dieci dosi di cocaina, pronta per essere spacciata. Il giovane è stato portato in carcere a Grosseto e dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.