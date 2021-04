Gessi rossi, Gambassi: «No alla stoccaggio alla cava della Bartolina»

ROCCASTRADA – “No allo stoccaggio dei gessi rossi alla cava della Bartolina”. A chiederlo, con una lettera al sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, il consigliere di Cambiare in Comune Mario Gambassi.

“Apprese dai mezzi di informazione le esternazioni del sindaco Andrea Biondi di Gavorrano in merito all’utilizzo delle cave del territorio – spiega il consigliere -, considerati gli esiti del dibattito pubblico che non danno garanzie ambientali certe per l’utilizzo della cava della Bartolina, visto il parere contrario a tale ipotesi esternato all’unanimità a suo tempo dal consiglio comunale di Roccastrada, invito il sindaco Limatola ad attivarsi affinché non ritorni in essere una proposta non in linea con la tutela delle acque del fiume Bruna e dello sviluppo ecocompatibile del territorio al confine fra i comuni di Roccastrada e Gavorrano”.