Coppa Passalacqua, giornate intense e programmi in attesa delle disposizioni future

GROSSETO – Giornate intense per l’intero comitato del Passalacqua attivo nel programmare e varare l’edizione 46, quella cancellata un anno fa dalla pandemia. Con regolarità i calendari vengono scritti per poi essere smontati galleggiando sul mare delle disposizioni in essere e future. Basta un niente per ritornare al punto di partenza, serve un solo soffio per cancellare e riscrivere la manifestazione, che deve anche considerare la presenza degli Europei e il cammino degli Azzurri. Di nuovo c’è una piccola luce in fondo al lunghissimo tunnel, una fiammella da accarezzare con ottimismo anche sul fronte delle possibili presenze negli impianti, altro nodo imprescindibile.

Questo il quadro attuale della situazione.

Torneo a 16 squadre (31 gare): inizio il 5 giugno, 8 luglio fine qualificazioni, finale 23 luglio.

Torneo a 12 squadre (27 gare): inizio il 7 giugno, 21 giugno fine qualificazioni, finale il 16 luglio.

Potranno essere utilizzati 4 giocatori 2001 con la possibilità di 2 prestiti del 2002. L’orario delle partite, per ora, è fissato alle 20 rispetto alle canoniche 21:15.

Adesioni entro il 16 maggio (data non vincolante, in quanto al raggiungimento massimo delle adesioni, sarà divulgato il cartellone delle partecipanti chiudendo inderogabilmente le iscrizioni).

Il torneo si svolgerà nell’impianto dell’Invictasauro in contemporanea con il Minipassalacqua sul sintetico della Nuova Grosseto.