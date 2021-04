Un pari per i senior, vittoria per gli Under: weekend positivo per la Pallamano Follonica

FOLLONICA – Pareggio in trasferta a 3 giornate dalla fine per la Starfish Pallamano Follonica, che impatta 28-28 sulla pista del Bologna United, in una gara altalenante e sempre giocata punto a punto.

Ogni massimo vantaggio da una parte o dall’altra (max di 3 reti) è stato subito ripreso dalla squadra avversaria.

Mister Matteo Pesci con la posizione in classifica ormai congelata al quinto posto riesce a far esordire anche atleti arrivati o tornati a Follonica dopo essersi svincolati. Esordio in A2 per il 2005 Simone Tassoni e il 2004 Matteo Salomone, quest’ultimo autore di ben 5 reti.

Miglior marcatore ancora una volta Tommaso Pesci con 9 reti, che porta il suo bottino personale a 143 reti.

Adesso domenica 2 maggio alle 16 recupero casalingo contro il Nuoro che naviga davvero in brutte acque per la retrocessione.

Bottino pieno invece e testa della classifica per gli Under 15 follonichesi che vincono anche la seconda di campionato la formazione contro il Prato Pallamano per 24-21, anche senza disputare una partita entusiasmante.

Mister Marco Spinicci raggiunto telefonicamente ha detto che c’è molto da lavorare e che i ragazzi anche se condotto la partita fin dall’inizio hanno sofferto specialmente nel secondo tempo la marcatura ad uomo sui suoi giocatori.

Miglior realizzatore con 11 reti è Alfonso Didone, ma il miglior giocatore in campo è stato il giovane pivot Rayan realizzatore tra l’altro di bel 7 gol.