GROSSETO – Prime dosi di Johnson & Johnson anche a Grosseto. È iniziata oggi la somministrazione del quarto vaccino utilizzato per la campagna di massa contro il Covid. Si tratta di una giornata importante perché il vaccino Jansen, prodotto appunto dall’americana Johnson & Johnson, è monodose e quindi per la copertura completa dal coronavirus non serve fare un richiamo.

In centinaia questa mattina sono stati vaccinati nel centro allestito all’interno della Casemra del Savoia Cavalleria a Grosseto. Buona anche l’organizzazione gestita dalla Asl Toscana sud est. Non ci sono stati particolari problemi, soltanto qualche minuto di attesa in più per chi si era prenotato. Fin dalle prime ore della mattinata infatti si sono verificati alcuni affollamenti e attese, determinate dal forte anticipo con cui si sono presentati all’appuntamento i vaccinandi e i loro accompagnatori, che hanno causato qualche difficoltà tra la popolazione in attesa di ricevere il siero. «L’Azienda sanitaria ricorda – si legge in una nota della Asl -, pertanto che le vaccinazioni avvengono su appuntamento e che gli orari indicati nella prenotazione sono calcolati proprio per evitare che ci siano affollamenti, attese, sovrapposizioni. Per questo invita tutti i cittadini prenotati a recarsi all’appuntamento puntuali, con un anticipo di massimo 5 minuti, per far sì che l’afflusso delle persone avvenga in modo ordinato, come previsto dall’organizzazione stabilita».

La campagna vaccinale con il Johnson & Johnson al Savoia prosegue anche domani, 26 aprile. In questi due giorni, in tutta la Toscana, saranno somministrate le 11mila dosi che sonio state riservate alla nostra Regione da questo primo lotto dell’azienda americana.