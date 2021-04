Sei stanco e spossato? Scopri i rimedi naturali con la rubrica Menta e Rosmarino

GROSSETO – Negli anni sessanta/settanta quando ancora non esistevano gli spot pubblicitari ogni 10 minuti di trasmissione, c’era il carosello. Il carosello preannunciava che di lì a poco noi bambini s’andava a dormire e i nostri genitori potevano godersi un paio d’ore di relax; nel carosello andavano in onda i primi spot pubblicitari.

Ricordo che mia nonna era un’habitué a fare la raccolta punti e con la crema bel paese fece arrivare Ercolino sempre in piedi. Un gonfiabile che oscillava sempre in tutti i lati ma non si ribaltata mai. Ercolino sempre in piedi mi è tornato alla mente quando ho deciso di trattare le piante a scopo energizzante; magari quell’Ercolino lì non è proprio l’immagine di un supereroe ma quello sbilanciare in avanti e indietro o destra-sinistra, mi fa pensare alla routine delle nostre giornate piene di impegni tra il lavoro, i figli e i doveri domestici. Ecco che possiamo fare i conti con quella che si definisce astenia, a me travolge nei cambi di stagione per esempio; a mia nipote poco prima degli esami universitari e subito dopo, ognuno può sentirsi scarico senza forze in momenti diversi dell’anno.

Quindi ricapitolando, l’astenia è una debolezza generale dovuta a riduzione o perdita di forza muscolare e mentale. Non scompare con il riposo. Può essere causato anche da patologie croniche ma noi come sempre prendiamo in esempio casi semplici, come dicevo prima, stress da studio, o troppo allenamento degli sportivi, cambio di stagione o convalescenza. Per stare sempre in piedi come Ercolino dobbiamo chiedere aiuto alla natura e alle sue piante.

GINSENG: ha proprietà toniche e adattogene perché favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress, rafforzando il sistema immunitario, endocrino e nervoso migliorando le capacità fisiche e mentali. Non è una soluzione adatta a chi soffre di ipertensione e può dare fastidio se si utilizza anticoagulante.

GUARANÀ: i semi di questa pianta sempreverde hanno un effetto attivo simile alla caffeina, favorisce il rilascio dell’adrenalina e noradrenaoina, che provocano un’accelerazione del metabolismo corporeo, della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Io quando ero una sportiva vera non come oggi da poltrona al divano lo prendevo sempre prima di un duro allenamento di running dopo una giornata di lavoro, ero stanca e così diventava molto utile per sostenere un dell’allenamento intenso. Lo si usa anche come dimagrante, infatti se andate a cercare le puntate precedenti, lo troverete anche fra i dimagranti. Lo sconsiglio a tutti coloro che hanno tachicardia, agitazione insonnia.

ELEUTEROCOCCO: conosciuto anche come ginseng siberiano, non contiene caffeina, e il suo uso aiuta a rinforzare le difese immunitarie oltre ad avere la funzione rinvigorente e fortificante. Nell’ex URSS veniva integrato come supplemento dietetico, è stato riscontrato che è stato responsabile delle eccezionali imprese sportive degli atleti, e sono proprio molte letterature russe a dimostrare il legame fra assunzione e incremento delle performance atletiche.

MACA: radice peruviana, negli ultimi anni ormai conosciuta ed utilizzata anche da noi come adattogene, è una buona fonte di vitamina B6, B12 potassio e magnesio, ferro vitamina C, A, D, E, K. Aumenta la libido negli uomini e nelle donne, allevia i sintomi premestruali e della menopausa, migliora l’umore, la concentrazione e naturalmente ci aiuta a superare, la stanchezza e lo stress.

WHITANIA meno conosciuta ma sempre molto utile contro l’astenia e

La SCHISANDRA normalizza ipotensione, antiossidante aumenta la resistenza allo stress.

Sulle ultime due voglio soffermarmi un po’ sia perché sono le mie preferite sia perché in zona possiamo reperirle anche da produttori locali.

PAPPA REALE: o gelatina reale è la secrezione ipofaringee delle api operaie, si presenta come pasta semifluida dal colore bianco giallognolo, si trova nelle celle reali, quelle in cui le api allevano le nuove regine. L’apicoltore nel momento che estrae questo complesso vitaminici favoloso sacrifica tutte le future regine. L’uso della pappa reale è indicato nei bambini e nelle persone anziane, è comunque adulti particolarmente debilitati. È importante utilizzarla fresca per conservare le sue proprietà oppure liofilizzata. Contiene oligoelementi, vitamine del gruppo B e vitamina C. Oggi viene utilizzata anche nella cosmetica naturale, creme viso per tonificare e nutrire la pelle o prodotti per ritrovare la setosità dei capelli secchi e mal nutriti.

SPIRULINA: e un alga azzurra unicellulare stretta e lunga che non supera il mezzo millimetro di lunghezza, è di colore verde per la presenza di clorofilla. L’utilizzo come moltissime piante risale ai tempi antichi, dei romani. La spirulina contiene proteine, aminoacidi essenziali, Omega 3 , vitamine del gruppo B, minerali. Non contiene iodio. La spirulina rientra tra i superfood, essendo in polvere la si può integrare come prevenzione dell’invecchiamento, contro la stanchezza, negli allenamenti intensi o per integrare vitamine e minerali. La si può utilizzare anche come colorante per gli alimenti, o nella preparazione delle tagliatelle color verde da abbinare ad un buon sughetto di pesce.

Provate e fatemi sapere…

