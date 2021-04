Seconda edizione per il World Folk Vision Italia, iscrizioni aperte per la tappa a Orbetello

ORBETELLO – Iscrizioni aperte per la tappa lagunare di World Folk Vision Italia, che si terrà al Palazzetto dello Sport di Via Pola il 9 maggio, organizzata da AICS Danze culture Internazionali, dal Comitato Provinciale di Grosseto e dalla ASD Costa d’Argento Danza.

La finale, come per la precedente edizione, si disputerà a Montecatini Terme dal 21 al 24 ottobre, dove sono previste migliaia di persone, da tutto il mondo.

Danza, canto, musical, cori e spettacoli folk saranno l’anima della festa e della competizione internazionale organizzata da Aics Danze Culture Internazionali e World Folk Vision Italia. Anche per quest’anno, i temi principali della manifestazione saranno di carattere ambientale e sociale, come il senso ecologico e l’inclusione sociale.

L’evento si svolgerà nello storico Teatro Verdi – con la competizione centrale – e nel Pala Congressi adiacente dove si svolgeranno le master class, le tavole rotonde e le conferenze della manifestazione.

Proprio all’interno del Pala Congressi è previsto un vasto spazio in cui dar vita ad un mercato dedicato alle aziende che vorranno partecipare a questo evento di carattere internazionale, trasmesso in diretta streaming mondiale

Per informazioni: Manfrin Ranieri, Responsabile nazionale Aics Danze Culture Internazionale: 3483063496

danzecultureinternazionali@aics.it, www.worldfolkvisionitalia.it