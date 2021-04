Perde 50 euro in farmacia, ma la dottoressa trova la banconota e la restituisce

GAVORRANO – Può succedere a chiunque, preso dalla fretta o per una semplice disattenzione, quando si apre il portafoglio che per errore cade una banconota per terra. È andata così a una signora di Giuncarico che venerdì pomeriggio durante un acquisto nella farmacia Bartolozzi di Gavorrano ha perso 50 euro. Grazie all’attenzione della dottoressa di turno, che ha notato una banconota per terra che quei soldi sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

La dottoressa, notando una banconota per terra l’ha raccolta e pensato subito che fosse caduta alla signora che poco prima aveva acquistato un farmaco. Per essere sicuri lo staff della farmacia ha esaminato anche le immagini delle registrazioni di videosorveglianza e non ci sono stati dubbi; in un momento di distrazioni quei soldi sono scivolati proprio a lei.

Risalire al suo nome è stato semplice grazie alla ricetta che aveva lasciato, ma non sapevano come contattarla. Da lì l’idea di lanciare un appello su Facebook a cui in poco tempo ha risposto la nipote. Così la signora, molto contenta e perfino sorpresa, è tornata in farmacia e si è fatta restituire la banconota.

«In tanti ci hanno risposto su Facebook – dice il farmacista Andrea Bartolozzi – che siamo delle persone oneste come se fosse un fatto straordinario voler restituire i soldi, ma a me è sembrato un gesto naturale. Siamo una piccola comunità e ci mancherebbe altro. Bisogna aiutarsi uno con l’altro».