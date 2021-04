In memoria di Paolo Benocci

GROSSETO – Un anno fa ci lasciava Paolo Benocci. Lo ricordano con tanto amore e affetto la moglie Giorgia, il figlio Massimo, la nuora Simona e il nipote Mathias.

Stimatissimo meccanico “pompista” di tutta la provincia di Grosseto e non solo, era un marito presente ed un padre affettuoso nonché un amorevolissimo nonno.

E’ stato dedito al lavoro fino alla fine, con alle spalle 50 anni di carriera nella sua storica officia in via Trento. In questo giorno si vuole ricordare la persona che era per tutti i familiari che l’hanno perduto.