Il Pd: «Da Vivarelli Colonna solo promesse mirabolanti. Non si ferma il delirio di onnipotenza comunicativa»

GROSSETO – “Il delirio di onnipotenza “comunicativa di questa amministrazione non si ferma e nelle ultime settimane ci siamo trovati davanti a delle vere e proprie bombe. Una su tutte, il nuovo “Central park”, facendo credere ai cittadini che verrà realizzato prossimamente un parco sulla falsa riga di quello Americano al Diversivo cercando di far passare in secondo piano ciò che è avvenuto realmente”. Si legge in una nota di Operazione Verità del Pd.

“La realtà, infatti, è del tutto diversa – si legge in una nota – Oggi esistono solo bei progetti del parco cittadino ma soprattutto non esistono i soldi. Il comune, infatti, ha commissionato un bel disegnino per partecipare ad un concorso indetto dalla regione Toscana (sì, proprio quella cattiva e lontana che evidentemente serve quanto si cercano soldi). Ecco che quel progetto, ad oggi niente più appunto che un disegno, ha una funzione specifica, valutare la fattibilità”.

“Dal parco del diversivo (foto) tuttavia la giunta Vivarelli Colonna – spiega ancora Operazione Verità del Pd – che non ha alcuna idea proprie per la città ma vive di idee di altri, ha fatto partire la propria campagna elettorale che si preannuncia di promesse mirabolanti. Se poi andasse bene, se vincessimo il bando, verrebbe finanziato solo il primo stralcio con il rischio, concreto, di vedere solo una piccola parte del parco. Forse, però, l’operazione interessante di questi illusionisti della politica è proprio questa: iniziare una piccola parte per dare l’impressione ai cittadini che tanto si faccia e poi lasciare il parco al suo destino, il tutto dopo la campagna elettorale”.

“Non finisce qui – si legge ancora – perché le parole degli ultimi giorni dell’assessore alla cultura e del sindaco si può evincere che l’Eden ha riaperto i battenti. Bellissima notizia. Il giovedì si torna a ballare , gli studenti potranno ringraziare il sindaco per aver trovato finalmente un posto dove fare le assemblee d’istituto e il sabato potremmo scatenarci con la musica. E invece no e non solo per il Covid ma perché l’Eden ha solo aperto per far girare alcune scene di un film”.

“Il tempo è finito per questa Amministrazione – si conclude la nota – E’ arrivato il momento di vedere e valutare nei cinque anni tutte non solo le promesse fatte e non mantenute, ma se quelle che arriveranno un notevole ritardo oltre alla progettualità avranno anche un’anima capace di far compiere alla città quel passo in avanti, come l’ex Garibaldi che è ancora lontano da divenire la Casa della Musica o le cancellate alla cavallerizza per non parlare di un Cassero del quale sarà data solo la gestione”.