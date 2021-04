I ristoratori tornano in piazza e portano anche i tavoli: «Apparecchiamo per protesta»

GROSSETO – Tornano in piazza per manifestare contro le restrizioni anti covid imposte ai loro locali e alle loro attività e per chiedere al Governo attenzione. Sono i ristoratori maremmani che martedì, 27 aprile dalle 16, torneranno in piazza Dante. Questa volta però porteranno con loro anche tavoli e sedie apparecchiando direttamente in strada.

«I Ristoratori Maremmani – si legge nella nota degli organizzatori – con la collaborazione di Confartigianato apparecchiano la piazza. Ti aspettiamo con tavolino sedia pane e companatico. Dimostriamo a tutti che un ristorante non può esistere solo all’aperto. Le nostre attività non possono essere in balia degli eventi climatici, come pioggia ,vento e temperatura, e dei cambi di colore, per sopravvivere hanno bisogno di programmazione».

«Chiediamo a gran voce l’abolizione del coprifuoco e delle fasce a colori. Saranno in piazza con noi i Sindaci della Provincia».

Si tratta di una manifestazione autorizzata e i ristoratori invitano tutti a usare la mascherina e rispettare il distanziamento.

Ad oggi sono decine i tavoli che saranno “apparecchiati” direttamente in piazza.

I ristoratori avevano manifestato un paio di settimane fa, sempre in piazza, Dante, e martedì torneranno a chiedere di essere ascoltati soprattutto per quanto riguarda la possibilità di poter ospitare i propri clienti anche all’interno dei loro locali e senza la limitazione delle 22 per la chiusura.