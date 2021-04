Giocatore positivo nel team maremmano, rinviata Follonica Gavorrano-Badesse

BAGNO DI GAVORRANO – Niente recupero della diciannovesima di campionato per la società del presidente Mansi. “A seguito della positività al tampone molecolare di un calciatore del nostro gruppo squadra -ha diramato la società – tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e dalle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara Follonica Gavorrano-Badesse, in programma oggi alle ore 15, sia rinviata a data da destinarsi”.