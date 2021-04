Coronavirus, in Maremma 27 nuovi casi: 20 sono a Grosseto. Una persona in più in terapia intensiva

GROSSETO – In Maremma ci sono 27 nuovi casi di Coronavirus. Lo comunica la Asl bel bollettino relativo al periodo compreso tra le 14 del 24 aprile e le 14 del 25 aprile.

Le persone positive in carico sono 677, effettuati 611 tamponi. Si registrano 20 guarigioni e fortunatamente all’ospedale Misericordia non ci sono decessi. Dove sono ricoverate 29 persone in area Covid (ieri erano 30), con 13 persone in terapia intensiva (ieri 12).

La larga maggioranza dei nuovi contagi, 20, sono a Grosseto. Tre sono a Follonica, 2 a Scansano, uno a Monte Argentario e a Orbetello.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 207 Provincia di Arezzo 109 Provincia di Siena 68 Provincia di Grosseto 27 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 16 29 25 19 14 6 Grosseto 6 2 8 6 4 1 Siena 12 18 14 14 5 5 Totale Asl 34 49 47 39 23 12

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 18 aprile Lunedì 19 aprile Martedì 20 aprile Mercoledì 21 aprile Giovedì 22 aprile Venerdì 23 aprile Sabato 24 aprile Domenica 25 aprile Arezzo 85 53 60 93 77 68 96 109 Siena 75 31 52 74 68 63 38 68 Grosseto 27 32 23 46 33 28 15 27 Totale Asl Tse 187 116 135 213 178 159 149 204

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 3 Grosseto 20 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Scansano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 95 TI San Donato Arezzo 18 Degenza Covid Misericordia Grosseto 29 TI Misericordia Grosseto 13

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1031 Provincia di Siena 922 Provincia di Grosseto 611

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1633 Provincia di Siena 1448 Provincia di Grosseto 677

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1254 Provincia di Siena 1262 Provincia di Grosseto 579

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3763 Provincia di Siena 1567 Provincia di Grosseto 2980

Guariti Provincia di Arezzo 67 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 20