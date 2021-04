Coronavirus, in Italia 13.158 nuovi casi e 217 morti. Cala la pressione sugli ospedali

GROSSETO – Ci sono 13.158 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E’ un numero, quello di domenica 25 aprile, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.817: in totale di 3.962.674 dall’inizio dell’epidemia.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono invece 217, in calo rispetto ai 322 di ieri. . In calo anche i tamponi, 239.482 rispetto ai 320.780 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 5,4% (ieri 4,3%).

L’altro valore che scende è quello degli attualmente positivi che è di 461.212, con un calo di 236 unità rispetto a ieri. I dimessi o guariti sono 13.176 per un totale di almeno 3.382.224 dall’inizio dell’epidemia.

Infine l’occupazione degli ospedali. Sono 2.862 le persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 20.662, ovvero 309 meno di ieri.