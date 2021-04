Organizzano una festa in casa: multati cinque giovani

GROSSETO – Festa in casa: i Carabinieri sanzionano cinque giovani.

Nella notte tra lunedì e martedì scorso, alcuni cittadini residenti in via Pirandello a Grosseto avevano segnalato al 112 dei rumori molesti, verosimilmente provenienti da un’abitazione, che infastidivano il loro riposo.

Raccolta la segnalazione, la Centrale Operativa ha inviato alcune pattuglie nella via indicata per verificare cosa stesse accadendo, riscontrando effettivamente forti rumori provenienti da un appartamento . I militari hanno quindi fatto un controllo nell’abitazione individuata, trovando all’interno cinque persone che si erano date appuntamento per una festa privata.

I Carabinieri, identificati i presenti e preso atto che nessuno di loro era convivente, hanno proceduto ad elevare a ciascuno di loro il verbale di contestazione per la violazione della normativa anti Covid. Si tratta di giovani di età compresa tra i 22 e i 24 anni, residenti a Grosseto, che dopo l’intervento dei Carabinieri sono stati invitati a fare rientro alle rispettive case.