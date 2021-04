Lite in strada, fuggono a piedi inseguiti da un’auto

GROSSETO – Sembra che sia iniziato tutto per degli apprezzamenti troppo pesanti ad una ragazza. Poi la cosa è degenerata, si è arrivati alle mani e infine la fuga a piedi per tutta via Sauro.

«Sono arrivati nel piazzale della chiesa, di corsa. Aspettavamo che i bambini uscissero da catechismo – raccontano alcuni genitori – prima si sono diretti verso il cancello che c’è a lato della chiesa, poi forse hanno capito che lì non ci sarebbe stata via d’uscita e sono tornati indietro, verso via Sauro. Poco dopo è sopraggiunta un’auto, con due uomini a bordo, che sono scesi e risaliti, e anche loro sono nuovamente usciti dal piazzale a tutta velocità».

Sembra che i due uomini, due giovani stranieri, fossero al bar, uno avrebbe infastidito una ragazza e il fidanzato non ha gradito la cosa tanto che la situazione si è surriscaldata. I due sono fuggiti a piedi, a gambe levate, facendosi tutta la via di corso.

«Non è la prima volta che questi due combinano qualcosa in questa via purtroppo» raccontano alcuni cittadini che vivono in zona. «Quando una lite, quando una rissa. Purtroppo sono recidivi».