«W la libertà»: il Pd celebra il 25 aprile in una conversazione con Ilda Curti

FOLLONICA – “Ad un anno esatto siamo ancora qui a festeggiare una tra le ricorrenze più significative della nostra civiltà con un PC davanti ed una conversazione on line”, così il Pd di Follonica in merito alle celebrazioni della Festa della Liberazione.

“Un anno fa ci sembrava irriverente – proseguono i dem follonichesi -, e per molti versi lo è ancora, parlare di Resistenza 2.0 perché ancora troppo acerba era la consapevolezza di quello che sarebbe successo. Oggi forse, con un po’ più di maturità, possiamo dire che c’è una parte di società che ‘resiste’. E’ un concetto molto diverso da quello storico, ma come crediamo sia giusto che sia nel 2021.

Ci ancoriamo a concetti e parole spesso in modo troppo rigido, quando invece tutto intorno a noi dimostra esattamente il contrario: fintanto che non accettiamo il fatto che tutto si trasforma non riusciremo a concepire una rinascita e quindi una nuova partenza.

Un anno fa insieme ad un gruppo di sognatori concreti abbiamo avviato un progetto proprio sul linguaggio e su come fosse indispensabile cominciare questa rivoluzione partendo dal linguaggio. Sì perché noi, genere umano, è attraverso il linguaggio che esprimiamo i concetti e se non comprendiamo l’esigenza di rivedere anche quello, di aggiornarlo non solo nella costruzione di nuovi termini ma anche nell’ampliamento dei significati di quelli vecchi, non riusciremo a farci capire, non riusciremo a dialogare con le nuove generazioni né con quelle che del cambiamento hanno già fatto il loro assetto naturale.

Di questo e molto altro parleremo in un dialogo aperto con Ilda Curti (potete trovare una sua breve biografia qui http://www.ildacurti.it/wordpress/chi-sono/) e Barbara Catalani (assessora alle politiche culturali e innovazione civica del comune di Follonica) che verrà trasmesso sul canale FB del Pd di Follonica https://www.facebook.com/pdfollonica. Vi aspettiamo domenica 25 aprile alle 17.30″.