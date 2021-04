Vaccini in Maremma: 86,1% di copertura per gli anziani. In totale 46.699 prime dosi

GROSSETO - Sono 46.699 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (martedì 20 aprile erano 43.815), 16.503 le seconde (venerdì erano 14.190).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer – Biontech: sono 27.594 le prime dosi somministrate (martedì erano 24.749), 14.774 le seconde (martedì erano 12.838).

Tra i vaccinati con Pfizer – Biontech, oltre agli operatori sanitari, gli ultraottantenni. Ad oggi, in Maremma l'86,1% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino (martedì l'82,72%, venerdì 16 il 77,45%), il 41,9% la seconda somministrazione (martedì il 32,56%).

Per quanto riguarda l’Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 15.945 dosi (come martedì), invece le prime dosi effettuate con Moderna sono 3.160 (martedì erano 3.121), 1.729 le seconde (martedì erano 1.352).

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state somministrate in totale 168.158 prime dosi e 60.389 seconde dosi (martedì erano 158.772 prime dosi e 52.261 seconde dosi).