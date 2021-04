Scuola materna aperta un’ora in più. Così si sostengono le famiglie

FOLLONICA – «Far stare bene i bambini e le bambine. E dare una risposta alle necessità delle famiglie». Sono due degli obiettivi dell’Istituto comprensivo Follonica1. Ed è proprio in questa ottica che si colloca la scelta, a partire dal prossimo anno scolastico, di ampliare fino alle 17 l’orario scolastico della scuola dell’infanzia di via Marche. Un’ora in più, rispetto all’offerta tradizionale, che i piccoli alunni e le piccole alunne trascorreranno insieme con le loro maestre fra attività didattiche, giochi e laboratori esperienziali.

«Con il prolungamento orario fino alle 17 – spiegano le docenti di via Marche – intendiamo, in accordo con la dirigente del Comprensivo Follonica1, Elisa Ciaffone, venire incontro alle richieste di molte famiglie del territorio. Già in passato, per alcuni giorni a settimana, avevamo dato la possibilità ai nostri bambini di rimanere a scuola fino alle 17 e molti genitori avevano accolto la proposta. Dal prossimo anno scolastico, l’orario di uscita alle 17 diventerà parte integrante della nostra offerta formativa e sarà possibile rimanere a scuola un’ora in più per ogni giorno della settimana per le famiglie che lo desiderano e per i bambini di ogni età».

Per ogni informazione ci si può rivolgere alla segreteria del Comprensivo Follonica1 in via Gorizia o prendere appuntamento con le maestre nel plesso di via Marche.