Prime critiche al numero unico 112: «Si perdono minuti preziosi per i soccorsi»

RISPESCIA – «Si perdono minuti preziosi» così una nostra lettrice di Rispescia, nel comune di Grosseto, commenta il nuovo numero unico 112.

«Sono Giulia Vernagallo, mercoledì 21 aprile, alle ore 20 circa, è andato a fuoco un furgone nei pressi di un’abitazione vicino alla mia, ho dunque contattato il 112 come numero unico e per poter finalmente parlare con chi di dovere, i vigili del fuoco, sono trascorsi svariati minuti».

«Per quanto umile possa essere il mio parere mi sento di dire che il numero unico per le emergenze è un grosso passo indietro, così si perde tempo prezioso per salvare persone quando in questi frangenti anche un secondo ha la sua importanza»