Muore storico sindacalista. Lutto in paese

ORBETELLO – È morto questa mattina all’ospedale Misericordia di Grosseto Enrico Comandi, storico sindacalista Cisl.

Comandi aveva 68 anni e viveva ad Albinia nel comune di Orbetello. Aveva la passione della politica, passione che aveva passato alla figlia Cristina, che in passato si era anche candidata alle amministrative.

Comandi, ex dipendente Rama, era stato per due anni segretario della Fit Cisl, la categoria che si occupa dei trasporti. Anche per questo la segretaria provinciale Katiuscia Biliotti esprime «il cordoglio di tutta la Cisl per la morte di Enrico Comandi».

Lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno domani, alle 15 alla chiesa di Albinia.